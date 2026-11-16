Espey Manufacturing Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Espey Manufacturing Electronics lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.760 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch