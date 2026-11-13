ESPEC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ESPEC hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88.78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ESPEC 82.55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.61 Prozent auf 18.83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch