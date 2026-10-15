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15.10.2026 17:01:17
Espace Real Estate: Kapitalerhöhung um 49 Mio. CHF startet am 19. Oktober
Die Immobiliengesellschaft Espace Real Estate Holding AG will ihren Wachstumskurs mit frischem Eigenkapital beschleunigen. Der Verwaltungsrat hat die bereits zuvor angekündigte Kapitalerhöhung beschlossen, mit der brutto bis zu 49 Mio. […]
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