Espace Real Estate: Kapitalerhöhung um 49 Mio. CHF startet am 19. Oktober

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’913.53 19.52 SJYB2U
Short 15’203.05 13.93 SYBKYU
Short 15’793.41 8.83 SJB30U
SMI-Kurs: 14’367.79 16.10.2026 16:35:39
Long 13’700.95 19.13 SZC0BU
Long 13’390.12 13.67 SWBZHU
Long 12’836.74 8.97 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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