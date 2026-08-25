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25.08.2026 07:34:32
Espace Real Estate: Gewinn steigt im 1. Halbjahr 2026 auf 16.6 Mio. CHF
Die Espace Real Estate AG kann auf ein erfreuliches 1. Halbjahr 2026 zurückblicken. Die Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften stiegen gegenüber der Vorjahresperiode um 4,5% auf 21.0 Mio. CHF. Haupttreiber […]
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