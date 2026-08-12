eSOL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

eSOL lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch