Eskalation im Iran-Israel-Konflikt: Lufthansa-Tochter Swiss meidet Lufträume von Iran, Irak und Israel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag begann der Iran mit einem Angriff auf Gebiete in Israel. Aussagen Israels zufolge sollen fast alle Flugkörper (99 Prozent) abgefangen worden sein. Auch die USA und Grossbritannien sollen bei der Abfang-Aktion Hilfe geleistet haben. So bestätigten die US-Amerikaner iranische Drohnen mit Ziel Israel abgeschossen zu haben.

Laut dem israelischen Armeesprecher Hagari seien jedoch nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus dem Iran, Libanon und dem Jemen Raketen in Richtung Israel gestartet worden. Verteidigungsminister Galant machte deutlich, dass es noch nicht vorbei sei: "weitere Bedrohungen sind unterwegs", sagte er laut n-tv.

Irans Führung hatte im Vorfeld öffentlich damit gedroht, Vergeltung für einen Angriff in Syrien auf das iranische Konsulat in Damaskus in der vergangenen Woche zu üben, der mutmasslich von Israel ausgeführt wurde und bei dem hochrangige iranische Militärs getötet wurden. Syrien und der Iran beschuldigten Israel, den Anschlag verübt zu haben.

Swiss meidet Lufträume

Swiss meidet zudem die Lufträume von Iran, Irak und Israel, wie die Fluggesellschaft am Sonntag mitteilte.

Hinsichtlich der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten habe die Sicherheit der Besatzung und Passagiere oberste Priorität, hiess es in einer Medienmitteilung. Mit den sieben Mitarbeitenden in der israelischen Stadt Tel Aviv sowie den Pilotinnen und Piloten in der Luft stehe die Fluggesellschaft in stetigem Kontakt.

Nach dem Angriff Irans auf Gebiete in Israel meide die Fluggesellschaft die Lufträume von Iran, Irak und Israel. Zwei Flüge aus Delhi und Singapur, hätten daher eine längere Flugroute vor sich. Beide Flüge würden am Sonntagmorgen in Wien zwischenlanden und auftanken.

Die Airline beschloss bereits am Freitagabend, den iranischen Flugraum zu meiden, wie sie am Samstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) riet generell von Reisen nach Israel ab.

Redaktion finanzen.ch / Bern (awp/sda)