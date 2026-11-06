Esha Media Research stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Esha Media Research hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.35 INR gegenüber -0.430 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 8.2 Millionen INR gegenüber 7.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch