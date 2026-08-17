ESGEN Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ESGEN Acquisition A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch