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18.11.2026 06:37:00
ESGEN Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ESGEN Acquisition A äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0.01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.120 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 23.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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