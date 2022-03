ESG-Wissen: Einfluss der Finanzbranche auf das Klima

Zürich (awp) - Die Banken stehen regelmässig in der Kritik von Umweltschützern. Laut der Klima-Allianz, einem Zusammenschluss von über 100 Nichtregierungsorganisationen, verursacht der Schweiz Finanzplatz 1100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.

Die Umweltschützer stören sich daran, dass die Institute mit Krediten die Öl-, Gas- und Kohleindustrie finanzieren. Sie fordern einen sofortigen Ausstieg aus diesen Investments. In der Kritik steht auch die Vermögensverwaltung, da die Banken als Berater Geld in teils "dreckige" Anlagen lenken.

Banken denken um

Die Umweltschützer bleiben nicht ungehört. Die UBS fährt ihre Kredite in CO2-intensive Unternehmen seit Jahren zurück. Und die Credit Suisse zieht nach. 2019 hat das Institut angekündigt, keine Kredite mehr an Betreiber von Kohlenkraftwerken zu vergeben. Mittlerweile ist die schwarze Liste weiter angewachsen.

Beide Grossbanken haben sich der Net-Zero-Banking Alliance angeschlossen. Bis 2050 wollen sie ihren CO2-Emissionen auf null senken - Kreditgeschäft inklusive.

Fortschritte beobachten auch die Umweltschützer. Der WWF kommt in der Studie "Nachhaltigkeit im Schweizer Retailbanking" (2020), in dem er auch das Schweizer Retailbanking von UBS und CS unter die Lupe nahm, zum Schluss, dass der Nachhaltigkeitsgedanke vermehrt in der Bankenwelt verankert sei. Allerdings würden sich Umweltziele und -massnahmen vorwiegend auf den eigenen Geschäftsbetrieb und weniger auf das Anlage- und Finanzierungsgeschäft konzentrieren.

ESG ist Risikomanagement

Dass vermehrt nachhaltige Investments im Fokus stehen, ist auch Risikomanagement. Investitionen in "dreckige" Energie - etwa in ein Kohlekraftwerk - gelten heute als riskant. Denn regulatorische Veränderungen wie CO2-Steuern oder Technologieverbote könnten ganze Branchen existenziell gefährden.

Wie stark der Einfluss der Finanzbranche auf das Klima ist, hängt auch vom Rechenmodell ab. Finanziert eine Bank einen Ölkonzern mit, rechnen Umweltschützer ein Teil dessen CO2-Ausstosses den Instituten an. In der Bankenwelt sorgt die Methode für Kopfschütteln. Gleichzeitig ist unbestritten: Ohne Geld der Banken könnte manches Öl-, Gas- oder Kohleförderprojekt nicht umgesetzt werden.

bol/tv