Escrow Agent Japan, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Escrow Agent Japan, veröffentlichte am 07.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.16 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Escrow Agent Japan, mit einem Umsatz von insgesamt 1.36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch