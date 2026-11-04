Escorts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Escorts hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22.74 INR. Im Vorjahresviertel waren 28.92 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Escorts mit einem Umsatz von insgesamt 32.43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16.19 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 27.23 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 30.91 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch