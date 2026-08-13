Escorp Asset Management öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Escorp Asset Management hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 3.68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 49.3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch