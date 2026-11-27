ESchnapp lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

ESchnapp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.09 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.740 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.38 Prozent zurück. Hier wurden 62.4 Millionen ILS gegenüber 70.4 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch