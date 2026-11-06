ESAB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ESAB liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ESAB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.900 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 824.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 727.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch