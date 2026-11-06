Esab India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Esab India hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 31.80 INR gegenüber 51.46 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.13 Prozent auf 4.24 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch