Esab India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Esab India veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.48 INR gegenüber 26.60 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.52 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.21 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch