ES NETWORKS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ES NETWORKS äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 19.44 JPY. Im letzten Jahr hatte ES NETWORKS einen Gewinn von 7.30 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 962.3 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880.1 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch