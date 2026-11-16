ES Energy Save B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ES Energy Save B hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.44 SEK, nach -0.520 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57.4 Millionen SEK – ein Plus von 23.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ES Energy Save B 46.3 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch