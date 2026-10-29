ES-CON JAPAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ES-CON JAPAN präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 58.83 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ES-CON JAPAN noch ein Gewinn pro Aktie von 9.44 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ES-CON JAPAN 45.50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 158.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch