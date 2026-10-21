ES Bancshares legte Quartalsergebnis vor

ES Bancshares hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ES Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch