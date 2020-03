Erzbischof Schönborn: Globalisierung nach Corona korrigieren

WIEN (Dow Jones)--Keine guten Nachrichten für Reiseveranstalter und Fluglinien hat der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn. Er sieht angesichts der Coronakrise ein Umdenken in Wirtschaftsfragen und beim persönlichen Lebensstil. "Die Coronakrise wird das Angesicht der Erde verändern", so Kardinal Schönborn am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Er hoffe freilich, dass dies zum Positiven geschehen wird, denn die Globalisierung brauche dringende Korrekturen.

Wörtlich sagte der Erzbischof: "Muss man über das Wochenende nach London zum Shoppen fliegen? Muss man Weihnachten auf den Malediven verbringen? Muss man Luxuskreuzfahrten mit 4.000 Menschen auf einem Schiff machen. Müssen täglich 200.000 Flugzeuge in der Luft sein?". Schönborn sprach sich für ein neues Verhältnis von Internationalität und Regionalität aus. Aktuelle Tendenzen der nationalen Abschottung wies er aber ausdrücklich zurück.

