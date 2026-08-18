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18.08.2026 09:13:39
Erwerbstätigkeit in Deutschland sinkt im zweiten Quartal
DOW JONES--Im zweiten Quartal 2026 sind in Deutschland rund 45,7 Millionen Menschen erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 53.000 Personen oder 0,1 Prozent.
Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 212.000 Personen oder 0,5 Prozent. Damit setzte sich der Rückgang der Erwerbstätigkeit mit leicht zunehmendem Tempo fort, nachdem im ersten Quartal 2026 bereits ein Minus von 190.000 Personen oder 0,4 Prozent verzeichnet worden war.
Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem ersten Quartal 2026 um 163.000 Personen oder 0,4 Prozent. Zwar ist ein Anstieg der Erwerbstätigkeit im zweiten Quartal eines Jahres saisonal üblich, im Jahr 2026 fiel die Zunahme allerdings deutlich schwächer aus als im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (plus 222.000 Personen; plus 0,5 Prozent).
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 03:14 ET (07:14 GMT)
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