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19.05.2026 08:09:41

Erwerbstätigkeit in Deutschland sinkt im ersten Quartal weiter

DOW JONES--Im ersten Quartal 2026 sind in Deutschland rund 45,6 Millionen Menschen erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 61.000 Personen oder minus 0,1 Prozent. Damit setzte sich der negative Trend der Vorquartale fort, nachdem die Erwerbstätigkeit bereits im dritten und vierten Quartal 2025 saisonbereinigt um jeweils 0,1 Prozent zurückgegangen war.

Ohne Bereinigung um saisonale Effekte sank die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Quartal 2026 gegenüber dem vierten Quartal 2025 um 486.000 Personen oder 1,1 Prozent. Zwar sei ein Rückgang der Erwerbstätigkeit im ersten Quartal eines Jahres saisonal üblich, erklärte Destatis. Im Jahr 2026 fiel diese Abnahme zu Jahresbeginn allerdings deutlich stärker aus als im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025, als der Rückgang im Schnitt bei 381.000 Personen gelegen hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

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Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

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