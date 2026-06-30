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30.06.2026 08:25:39

Erwerbstätigenzahl in Deutschland stagniert im Mai

DOW JONES--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat im Mai auf dem Niveau des Vormonats stagniert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,68 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 7.000 (0,0 Prozent) weniger als im April. Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen um 171.000 Personen (minus 0,4 Prozent). Damit setzte sich der seit August 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort. In den Monaten März und April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls jeweils bei minus 0,4 Prozent gelegen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’793.45 19.28 SJBE8U
Short 15’095.87 13.63 SJYB2U
Short 15’653.37 8.86 S84B7U
SMI-Kurs: 14’223.90 29.06.2026 17:31:25
Long 13’606.22 19.41 SMB1YU
Long 13’297.72 13.69 SJBMDU
Long 12’740.55 8.91 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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