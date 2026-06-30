Erwerbstätigenzahl in Deutschland stagniert im Mai

DOW JONES--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat im Mai auf dem Niveau des Vormonats stagniert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,68 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 7.000 (0,0 Prozent) weniger als im April. Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen um 171.000 Personen (minus 0,4 Prozent). Damit setzte sich der seit August 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort. In den Monaten März und April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls jeweils bei minus 0,4 Prozent gelegen.

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June 30, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)