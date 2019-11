Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt auf Rekordhoch

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im dritten Quartal 2019 auf ein Rekordhoch gestiegen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es 45,4 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl der Erwerbstätigen infolge der bereits einsetzenden Herbstbelebung am Arbeitsmarkt um 356.000 Personen oder 0,8 Prozent.

Obwohl sich der Beschäftigungszuwachs weiter fortsetzte, schwächte sich seine Dynamik im Laufe des Jahres 2019 ab. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im ersten Quartal noch 1,1 Prozent und im zweiten Quartal 1,0 Prozent betragen. Im dritten Quartal sank die Zuwachsrate auf 0,3 Prozent.

Saisonbereinigt, das heisst nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigkeit im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 37.000 Personen oder 0,1 Prozent zu.

