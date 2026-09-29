Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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29.09.2026 19:42:02
Erstflug in Toulouse: Airbus greift mit A350F Konkurrent Boeing in der Frachtsparte an
Airbus. Mit einem neuen Modell sagt der Konzern dem US-Konkurrenten Boeing den Kampf an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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