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Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667

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02.09.2026 07:00:06

Erstes Halbjahr 2026: Die Gruppe Vaudoise Versicherungen stärkt ihre Position im Schweizer Nichtlebenmarkt

Vaudoise Versicherungen
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Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Erstes Halbjahr 2026: Die Gruppe Vaudoise Versicherungen stärkt ihre Position im Schweizer Nichtlebenmarkt

02.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lausanne, 2. September 2026 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen verzeichnet einen Nettogewinn von CHF 82,9 Millionen im ersten Halbjahr 2026. Der Umsatz beläuft sich auf CHF 1’167,7 Millionen. Das Nichtlebengeschäft wächst um 6,7 % und liegt weit über dem Marktdurchschnitt.

Zusammenfassung:

  • Konsolidierter Nettogewinn von CHF 82,9 Millionen, ein Anstieg von 3,0 % im Vergleich zum 30. Juni 2025 (nach Restatement).
  • Umsatzsteigerung von 6,5 % auf CHF 1’167,7 Millionen und Zuwachs der gebuchten Bruttoprämien im Nichtlebengeschäft von 6,7 %.
  • Solide Anlageergebnisse mit einem nicht annualisierten Ertrag von 1,3 % im Vergleich zu 1,4 % im Vorjahr.
  • Combined Ratio von 96,1 % gegenüber 97,4 % am 30. Juni 2025 (nach Restatement).
  • Hohe Kapitalisierung der Gruppe mit einer Solvabilitätsspanne von 336,5 %.
  • Eigenkapital von CHF 2’775,6 Millionen, ein Zuwachs von 4,5 % im Vergleich zum 31. Dezember 2025.

Nichtlebengeschäft: weiterhin starkes Wachstum
Die gebuchten Bruttoprämien im Nichtlebengeschäft verzeichneten ein starkes Wachstum von 6,7 %. Dieses sehr gute Ergebnis ist auf die Personenversicherungen Nichtleben und die positive Entwicklung des P&C-Geschäfts in den Haftpflicht- und Sachversicherungsbranchen zurückzuführen.

Im ersten Halbjahr 2026 beträgt das Wachstum bei den Personenversicherungen Nichtleben 8,4 %, davon 7,0 % in der Krankenversicherung und 10,2 % in der Unfallversicherung.

Die Prämienentwicklung der Motorfahrzeugversicherung liegt unter dem Marktdurchschnitt. Die Schadenbelastung in diesem Bereich bleibt hoch. Wie die meisten Motorfahrzeugversicherer in der Schweiz hat die Vaudoise Massnahmen ergriffen, um auf die steigenden Schadenkosten zu reagieren.

Die Sachversicherungen wachsen um sehr erfreuliche 11,2 % und liegen damit weit über dem Markt (5,4 %). In dieser Branche machen die Tierversicherungen mit den Marken Epona und Animalia am 30. Juni 2026 CHF 29,0 Millionen aus.

Die Bruttoschadenbelastung liegt bei CHF 461,8 Millionen gegenüber CHF 429,1 Millionen per 30. Juni 2025. Die Combined Ratio im Nichtlebengeschäft verbesserte sich aufgrund der vorteilhafteren Schadenquote (Schadenbelastung/Prämien) um 1,3 Prozentpunkte (96,1 % per 30. Juni 2026 gegenüber 97,4 % per 30. Juni 2025). Dieses Ergebnis konnte trotz der finanziellen Auswirkungen der Brandkatastrophe von Crans-Montana zu Beginn des Jahres erzielt werden. 

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen wächst in der ganzen Schweiz. Bei den gebuchten Nettoprämien konnte mit 7,6 % vor allem in der Deutschschweiz ein starkes Wachstum verzeichnet werden.

Wachstum bei den Lebensversicherungen
Im Lebengeschäft verzeichnen die Einmalprämien ein Wachstum von 5,3 %, hautsächlich auf das Produkt Serenity Plan zurückzuführen. Die periodischen Prämien gehen hingegen um 2,1 % zurück. 

Stabile Anlageergebnisse
Die Vaudoise-Gruppe führte ihre Anlagestrategie, die primär auf Anlagekategorien mit regelmässigen Erträgen ausgerichtet ist, auch 2026 in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld fort. Der nicht annualisierte Anlageertrag gemäss Erfolgsrechnung beläuft sich im ersten Halbjahr 2026 auf 1,3 % und bleibt damit stabil auf dem Niveau des ersten Halbjahrs 2025 (1,4 %).

Eigenkapital auf rekordhohem Niveau
Am Ende des ersten Halbjahrs 2026 belief sich das Eigenkapital der Gruppe auf über CHF 2,7 Milliarden und nahm damit um 4,5 % (CHF 120,0 Millionen) gegenüber Ende 2025 zu. In einem Zeitraum von zehn Jahren hat das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe um 60 % zugenommen.

Die Solvabilitätsspanne bleibt per 30. Juni 2026 weiterhin sehr solide bei 336,5 %, liegt jedoch unter dem Wert vom 31. Dezember 2025 (344,3 %).
Wie im März 2026 angekündigt, wurde 2025 eine Änderung der Rechnungslegung bezüglich der Aktivierung von immateriellen Anlagen vorgenommen, um dem Rahmenkonzept der Swiss GAAP FER zu entsprechen. Daher handelt es sich bei den in dieser Pressemitteilung erwähnten Zahlen für das erste Halbjahr 2025 um angepasste Zahlen (Restatement).

Ausblick

  • Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse im ersten Halbjahr geht die Gruppe zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte und bestätigt ihre Wachstumsperspektiven im Nichtlebengeschäft für 2026. Die Jahres-Schadenbelastung hängt jedoch von den Elementarereignissen der zweiten Jahreshälfte ab, insbesondere in den üblicherweise stärker gefährdeten Monaten August und September.
  • Die Komplementaritätsstrategie trägt weiterhin Früchte und stärkt die Wertschöpfung der Gruppe.
  • In einem von Marktvolatilität und geopolitischen Unsicherheiten geprägten Umfeld hält die Vaudoise an ihrer disziplinierten strategischen Asset Allocation fest, die vollständig ihrer Risikofähigkeit entspricht.
  • Die Integration der Procimmo Group AG per 1. Juli 2026 gemäss Swiss GAAP FER wird sich auf das Ergebnis und das Eigenkapital der Gruppe im zweiten Halbjahr 2026 auswirken.
  • Die digitale Transformation der Gruppe intensiviert sich in allen Bereichen. Die Digitalisierung der Prozesse vereinfacht die administrativen Abläufe, beschleunigt die Schadenbearbeitung und erhöht die Transparenz der Leistungen. Ein weiterer Meilenstein wurde im Februar erreicht, als der Kundenbereich für Unternehmen zugänglich gemacht wurde. Damit bietet die Vaudoise ihren Unternehmenskunden mehr Autonomie und eine einfachere Verwaltung.

Governance: Cédric Moret wird als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen
Im Hinblick auf die Generalversammlungen 2027 wird der Verwaltungsrat Cédric Moret zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorschlagen. Er ersetzt Philippe Hebeisen, der sein Amt nach 7 Jahren als Präsident des Verwaltungsrats und 11 Jahren als CEO der Vaudoise Versicherungen niederlegt.

Weitere Informationen:
Die vorliegende Pressemitteilung und der Halbjahresbericht 2026 (auf Französisch) sind auf der Website der Gruppe Vaudoise einsehbar.
•    Pressemitteilung
•    Halbjahresbericht 2026
 

Konsolidierte (nicht geprüfte) Kennzahlen
(in Millionen CHF)		    
     
Erfolgsrechnung 30.06.2026 30.06.2025 angepasst
Umsatz 1’167,7 1’096,7
- Gebuchte Bruttoprämien Nichtlebengeschäft   1’092,3 1’023,5
- Gebuchte Bruttoprämien Lebengeschäft 50,4 50,2
- Ertrag aus Dienstleistungen 25,0 23,1
Allgemeine Kosten 210,3 205,5
Gewinn der Periode 82,9 80,5
Combined Ratio Nichtleben 96,1 97,4
Anlageertrag gemäss Erfolgsrechnung (nicht annualisiert)
 		 1,3 % 1,4 %
     
Bilanz 30.06.2026 31.12.2025
Versicherungstechnische Rückstellungen brutto 5’328,0 4’958,8
Kapitalanlagen  7’659,0 7’621,1
Eigenkapital (vor Gewinnverteilung) 2’775,6 2’655,5
Eigenkapitalrendite (annualisiert) 6,1 % 6,0 %

 

Kontakt für Medienschaffende:
Valérie Beauverd, Kommunikationsexpertin, Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vaudoise Assurances
Place de Milan
1001 Lausanne
Schweiz
Telefon: 0216188080
E-Mail: info@vaudoise.ch
Internet: www.vaudoise.ch
ISIN: CH0021545667
Valorennummer: 2154566
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2391922

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391922  02.09.2026 CET/CEST

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Long 12’795.15 8.93 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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