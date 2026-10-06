Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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06.10.2026 11:00:13
Erster Airbus A350-1000 der Lufthansa absolviert Erstflug in Toulouse
Airbus A350-1000 der Lufthansa hat in Toulouse seinen Erstflug absolviert. Das Flugzeug fliegt in der Sonderlackierung zum 100-jährigen Bestehen der Airline. Für die Auslieferung nennt die Lufthansa einen konkreten Monat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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