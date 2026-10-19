Zydus Wellness Aktie 148116926 / INE768C01028
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zydus Wellness zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zydus Wellness wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,267 INR gegenüber -1,660 INR im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,09 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 70,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,51 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,92 INR, gegenüber 6,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 53,09 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,52 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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