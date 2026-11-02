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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A legt Quartalsergebnis vor
ZTO Express (Cayman) A präsentiert voraussichtlich am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,75 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ZTO Express (Cayman) A ein EPS von 3,35 HKD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ZTO Express (Cayman) A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 16,40 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,96 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,96 HKD, gegenüber 12,13 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 67,14 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 53,25 Milliarden HKD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu ZTO Express (Cayman) Inc Registered Shs -A- Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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