Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ZTO Express (Cayman) A wird sich voraussichtlich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,21 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 14,04 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 1,66 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,67 CNY je Aktie, gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 57,62 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 6,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net