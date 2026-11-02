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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
ZTO Express (Cayman) A wird sich voraussichtlich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,21 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 14,04 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 1,66 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,67 CNY je Aktie, gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 57,62 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 6,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs)
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|Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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|Ausblick: ZTO Express (Cayman) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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|Ausblick: ZTO Express (Cayman) A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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