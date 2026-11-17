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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zscaler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zscaler wird voraussichtlich am 02.12.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorstellen.
43 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,16 USD aus. Im letzten Jahr hatte Zscaler einen Verlust von -0,070 USD je Aktie eingefahren.
41 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zscaler für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 937,7 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,88 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 43 Analysten auf durchschnittlich 3,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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