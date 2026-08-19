Zscaler Aktie 40562757 / US98980G1022
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zscaler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zscaler äussert sich voraussichtlich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 42 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zscaler -0,110 USD je Aktie verloren.
39 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 877,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 719,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 43 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,12 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 41 Analysten durchschnittlich auf 3,33 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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