|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zoom Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zoom Communications präsentiert voraussichtlich am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zoom Communications im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,01 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten ein Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,09 Milliarden USD, gegenüber 4,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zoom Communications
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zoom Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Zoom Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Zoom Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich Turbo ein (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Zoom Communications
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.