Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zoetis A präsentiert Quartalsergebnisse
Zoetis A lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zoetis A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,51 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,63 USD je Aktie erzielt worden waren.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zoetis A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,30 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 9,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,47 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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