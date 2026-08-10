Erste Schätzungen: Zinzino B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zinzino B stellt voraussichtlich am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,12 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 930,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 23,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 754,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 10,25 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,09 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,02 Milliarden SEK, gegenüber 3,17 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch