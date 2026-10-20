Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zimmer Biomet präsentiert Quartalsergebnisse
Zimmer Biomet wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 25 Analysten von einem Gewinn von 1,88 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zimmer Biomet in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD im Vergleich zu 2,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,53 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,55 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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