Zillow Group Aktie 29031973 / US98954M2008
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zillow Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zillow Group präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,584 USD aus. Im letzten Jahr hatte Zillow Group einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 754,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zillow Group einen Umsatz von 676,0 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 2,94 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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