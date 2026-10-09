Zijin Mining Group Aktie 1735703 / CNE100000502
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Zijin Mining Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zijin Mining Group wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,978 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 115,42 Milliarden CNY für Zijin Mining Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 94,51 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 CNY im Vergleich zu 2,11 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 454,49 Milliarden CNY, gegenüber 378,02 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zijin Mining Group Co Ltd (H)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zijin Mining Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Zijin Mining Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Zijin Mining Group Co Ltd (H)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.