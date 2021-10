Erste Schätzungen: Zijin Mining Group legt Quartalsergebnis vor

Zijin Mining Group wird voraussichtlich am 16.10.2021 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,126 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 48,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zijin Mining Group 0,085 CNY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 57,95 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 22,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,29 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,530 CNY je Aktie, gegenüber 0,250 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 210,12 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 171,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch