Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 51’945 -0.5%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9261 -0.2%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’170 0.0%  Bitcoin 67’151 -1.2%  Dollar 0.8240 -0.3%  Öl 109.7 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Franken steigt vor dem Wochenende zum US-Dollar und Euro
NVIDIA-Aktie: Morgan Stanley kürt den Chipkonzern erneut zur ersten Wahl
Uber-Aktie leichter: Das Zürcher Robotaxi verzögert sich
NVIDIA-Aktie & Co.: Novogratz warnt vor Überhitzung bei KI-Werten, will aber trotzdem dabei sein
DHL-Aktie gesucht: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
Suche...
Plus500 Depot

Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie 113269943 / CNE100004QK2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhuzhou CRRC Times Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhuzhou CRRC Times Electric
47.00 CNY 1.14%
Kaufen Verkaufen

Zhuzhou CRRC Times Electric gibt voraussichtlich am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,815 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CRRC Times Electric 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 7,21 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 CNY im Vergleich zu 2,99 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 31,34 Milliarden CNY, gegenüber 28,59 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!