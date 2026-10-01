Zhengzhou Yutong Bus Aktie 628338 / CNE000000PY4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhengzhou Yutong Bus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zhengzhou Yutong Bus wird voraussichtlich am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,736 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zhengzhou Yutong Bus noch 0,610 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 11,28 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,74 CNY im Vergleich zu 2,51 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 45,88 Milliarden CNY, gegenüber 41,23 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zhengzhou Yutong Bus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Zhengzhou Yutong Bus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd (A)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.