Erste Schätzungen: Zhengzhou Yutong Bus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhengzhou Yutong Bus wird voraussichtlich am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,736 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zhengzhou Yutong Bus noch 0,610 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 11,28 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,74 CNY im Vergleich zu 2,51 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 45,88 Milliarden CNY, gegenüber 41,23 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch