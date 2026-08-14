Erste Schätzungen: Zhejiang Supcon Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Supcon Technology A wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,439 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 46,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zhejiang Supcon Technology A 0,300 CNY je Aktie vermeldete.

Zhejiang Supcon Technology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,889 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,560 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,23 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,03 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch