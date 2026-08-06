Zhejiang Lante Optics a Aktie 56926200 / CNE1000042R6
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhejiang Lante Optics A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Lante Optics A wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,380 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Lante Optics A 0,150 CNY je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 533,0 Millionen CNY – ein Plus von 67,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Lante Optics A 318,6 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,960 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,53 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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