Zhejiang Lante Optics a Aktie 56926200 / CNE1000042R6
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhejiang Lante Optics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhejiang Lante Optics A stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,520 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Lante Optics A ein EPS von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 44,09 Prozent auf 683,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 474,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,60 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,960 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,38 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,53 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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