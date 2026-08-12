Zhejiang HangKe Technolog a Aktie 48675445 / CNE100003MW8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Zhejiang HangKe Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang HangKe Technology A wird voraussichtlich am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,370 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 27,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zhejiang HangKe Technology A 0,290 CNY je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Zhejiang HangKe Technology A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zhejiang HangKe Technology A 1,29 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,870 CNY, gegenüber 0,610 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,98 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zhejiang HangKe Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Zhejiang HangKe Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Zhejiang HangKe Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Ausblick: Zhejiang HangKe Technology A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.03.26
|Erste Schätzungen: Zhejiang HangKe Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.