Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie 1614435 / CNE000001F21
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical äussert sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,910 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 0,730 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 2,00 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,58 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,48 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,97 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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