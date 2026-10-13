Erste Schätzungen: Zensar Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zensar Technologies wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten schätzen, dass Zensar Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,17 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zensar Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 15,56 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,91 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 34,12 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 62,45 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 56,87 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch