Zai Lab Aktie 117975080 / KYG9887T1168
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zai Lab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Zai Lab wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,427 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 85,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 HKD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zai Lab in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 859,0 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 908,0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,741 HKD im Vergleich zu -1,250 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden HKD, gegenüber 3,59 Milliarden HKD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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